مونديال ذوي الهمم.. مركز خامس لبودراع عبد الهادي في نهائي 1500 متر

اكتفى العداء الجزائري، بودراع عبد الهادي، بالمركز الخامس، في نهائي سباق 1500 متر “T13″ ضمن بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الجارية بـ”نيودلهي” الهندية، ما بين الـ 27 سبتمبر الحالي والـ 5 أكتوبر الداخل.

وأنهى بودراع، سباق 1500 متر “T13″، الذي جرى صبيحة اليوم الثلاثاء، بتوقيت 04:00:52. ليفشل في التواجد ضمن “البوديوم”، وفاز بالسباق الأمريكي جويل غوميز. بتوقيت 03:57:71. متبوعا بأليكسندر كوستان من نيبال بـ 03:57:80، فالأسترالي جاريد كليفورد، بتوقيت 03:58:57.

هذا وستعرف الفترة المسائية من اليوم الرابع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، مشاركة الجزائرية مونية قاسمي. في نهائي رمي النادي “F32” وكلها عزيمة لحصد ميدالية.

يُشار إلى أن الجزائر تحتل إلى حد الآن المركز السادس عالميا في مونديال ذوي الهمم لألعاب القوى، برصيد 4 ميداليات، منها ذهبيتان وفضية وبرونزية.