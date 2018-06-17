مونديال روسيا يسجل أول أرقامه القياسية

سجل مونديال روسيا أول أرقامه القياسية في تاريخ كأس العالم، بعد احتساب ست ركلات جزاء، في أول ثمانية مباريات لعبت لحد الآن.

ويعتبر هذا العدد من ركلات الجزاء، هو الأكثر احتسابا في تاريخ كأس العالم، بعد ثمانية مباريات فقط من إنطلاق المونديال.

وكان أول ركلت جزاء تم منحها في هذه الطبعة، من نصيب المنتخب البرتغالي، والتي افتتح من خلالها النجم كريسيانو رونالدو، عداده التهديفي أمام اسبانيا.

تلتها بعد ذلك ركلتي جزاء في المباراة التي جمعت منتخب الديكة، بنظيرهم الأسترالي، أين استفاد كل منهما من ركلة جزاء.

واستفادة أيضا كل من منتخبات الأرجنتين، البيرو، وكورواتيا، هي الأخرى من ركلات جزاء، غيرت بعضها مجرى المباريات.

وساهمت تقنية الفيديو التي تستعمل لأول مرة في كأس العالم، في انصاف منتخبي فرنسا والبيرو، بمنحمهما ضربة جزاء بعد العودة للفيديو.