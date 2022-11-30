مونديال قطر.. أستراليا تبلغ ثمن النهائي وتونس تُقصى بشرف

بلغ أمسية اليوم الأربعاء مُنتخب أستراليا الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

تأهل أستراليا جاء بعد الفوز أمام الدانمارك بهدف يتيم دون رد بملعب الجنوب في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وسجل الهدف الوحيد لأستراليا، ماثيو ليكي، في الدقيقة الـ60 لتحتل المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة فاز مُنتخب تونس أمام المنتخب الفرنسي بهدف دون رد بملعب المدينة التعليمية.

وسجل، وهبي الخزري، الهدف الوحيد لتونس في الدقيقة الـ58، بعدما ألغى الحكم هدف لنادر الغندري في الدقيقة الـ8.

كما ألغى الحكم هدف لمُنتخب فرنسا في الوقت بدل الضائع بعد العودة لتقنية “الفار” سجله أنطوان غريزمان.

ورغم الفوز تعرض نسور قرطاج للاقصاء بعد احتلالهم المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما سبق لفرنسا ضمان التأهل والصدارة بـ6 نقاط.