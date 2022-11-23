مونديال قطر.. إسبانيا تكتسح كوستاريكا وتُحطم رقمها التاريخي

اكتسح أمسية اليوم الأربعاء مُنتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي في منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

حيث لُعب لقاء الجولة الافتتاحية من المجموعة الخامسة بملعب الثمامة وانتهى بسباعية كاملة دون رد.

وسجل سباعية الإسبان كل من، داني أولمو، ماركو أسينسيو، فيران توريس على مرتين، غافي، كارلوس سولار، وألفارو موراتا.

ويُعتبر هذا الفوز الأثقل منذ انطلاق مونديال قطر والأثقل لإسبانيا في تاريخها المونديالي لتتصدر مجموعتها بـ3 نقاط مناصفة مع اليابان.