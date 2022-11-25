مونديال قطر.. إنجلترا تتعادل أمام أمريكا وتفشل في اقتناص تأهل مُبكر

فشل المُنتخب الانجليزي سهرة اليوم الجمعة في اقتناص تأهل مُبكر للدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

وذلك بعد تعادله دون أهداف أمام الولايات المُتحدة الأمريكية بملعب البيت في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات.

وعرف هذا اللقاء تبادل المُنتخبان للسيطرة لكنهما عجزا عن التسجيل رغم بعض الفرص السانحة للتهديف.

وبعد هذا اللقاء تصدر الإنجليز المجموعة بـ4 نقاط متقدما على إيران بـ3 نقاط، أمريكا بنقطتين وويلز بنقطة واحدة.