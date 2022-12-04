مونديال قطر.. إنجلترا تهزم السنغال وتصطدم بفرنسا في ربع النهائي

انتهت مواجهة مُنتخب إنجلترا أمام المنتخب السنغالي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر بتفوق الإنجليز.

الشوط الأول من مواجهة الدور ثمن النهائي التي جرت بملعب البيت انتهى بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل، متوسط ميدان الإنجليز، جوردان هندرسون، الهدف الأول في الدقيقة الـ38.

قبل أن يُضيف المُهاجم، هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة الـ45+3 ويُسجل، بوكايو ساكا، الثالث في الدقيقة الـ57.

وبهذا الفوز والتأهل سيصطدم مُنتخب الأسود الثلاثة بالمُنتخب الفرنسي في لقاء الدور ربع النهائي.