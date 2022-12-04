مونديال قطر.. إنجلترا مُتفوقة على السنغال في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة مُنتخب إنجلترا أمام المنتخب السنغالي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر بتفوق الإنجليز.

الشوط الأول من مواجهة الدور ثمن النهائي الجارية بملعب البيت انتهى بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل، متوسط ميدان الإنجليز، جوردان هندرسون، الهدف الأول في الدقيقة الـ38.

قبل أن يُضيف المُهاجم، هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة الـ45+3.

هذا في انتظار المرحلة الثانية لمعرفة المُتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة فرنسا.