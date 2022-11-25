مونديال قطر..إيران تتدارك هزيمة إنجلترا وتُطيح بويلز

حقق المنتخب الإيراني الفوز ضد منتخب ويلز، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن كأس العالم قطر 2022.

وسجل المنتخب الإيراني هدفي اللقاء، في الوقت القاتل من المبارة، إذ السجل اللاعب روزيه جشيمي الهدف الأول في الدقيقة 98.

كما أضاف زميله رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 102 من عمر اللقاء لصالح المنتخب الإيراني.

وبهذا الفوز، أحيي المنتخب الإيراني آماله في التأهل للدور الثاني، بعد الخسارة في الجولة الأولى بستة أهداف لإثنين ضد إنجلترا.