مونديال قطر.. الأرجنتين تهزم بولندا.. تتأهل وتواجه أستراليا في ثمن النهائي

هزم سهرة اليوم الأربعاء مُنتخب الأرجنتين نظيره البولندي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

حيث انتهى لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الأرجنتين في اللقاء الذي جرى بملعب 974 كل من ألكسيس ماكاليستر وجوليان ألفاريز في الدقيقتين الـ46 والـ67.

بينما أضاع، ليونيل ميسي، ضربة جزاء في الدقيقة الـ39 صدها الحارس، تشيزني.

وتصدر مُنتخب الأرجنتين ترتيب مجموعته بـ6 نقاط ليضرب موعدا لمُنتخب أستراليا في مواجهة ثمن النهائي.