مونديال قطر.. الأرجنتين ينهي الشوط الأول بفوز أمام استراليا بهدف ميسي

تمكن منتخب الأرجنتين من حسم الشوط الاول لصالح أمام منتخب استراليا في مباراة اليوم السبت التي تجري بملعب أحمد بن علي المونديالي.

و منح ميسي المقدمة لصالح “التانغو” بعد تسجيله هدفا شخصيا له في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وقد يمنح هدف “الايقونة” اليوم، فضلا في معادلة هداف المنتخب الارجنتيني باتيستوتا.

كما يعتبر هدف ميسي اليوم الاول له رفقة “التانغو” في الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

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