مونديال قطر.. البرتغال تسحق سويسرا بسداسية وتبلغ ربع النهائي

سحق سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب البرتغال نظيره السويسري ليتأهل للدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

حيث انتهت مواجهة الدور ثمن النهائي التي جرت بملعب لوسيل بفوز زملاء البديل، كريستيانو رونالدو، بسداسية كاملة لهدف وحيد.

حيث سجل ثنائية البرتغال في الشوط الأول المُهاجم، غونسالو راموش، في الدقيقة الـ17 والمُدافع، بيبي، في الدقيقة الـ33.

قبل أن يعود، راموش، في الشوط الثاني ليُضيف ثنائية في الدقيقتين الـ51 والـ67 بينما سجل، رافاييل غيريرو، ورافاييل لياو في الدقيقتين الـ50 والـ90+2.

في حين وقع، مانويل أكانجي، الهدف الوحيد لسويسرا في الدقيقة الـ58.

وسيواجه المُتأهل من هاته المواجهة مُنتخب المغرب في لقاء الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل.