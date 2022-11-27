مونديال قطر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ألمانيا وإسبانيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من قمة ألمانيا أمام إسبانيا في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

ويندرج هذا اللقاء الذي يُلعب بملعب البيت ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة E.

كما عرف الشوط الأول تسجيل ألمانيا هدف في الدقيقة الـ40 عن طريق، أنتونيو روديغير، رفضه الحكم بمُساعدة “الفار” بحجة التسلل.

هذا في انتظار المرحلة الثانية من هاته الموقعة التي تُعتبر مصيرية للألمان في حسابات التأهل.