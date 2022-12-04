مونديال قطر..الحكمان غربال و قوراري ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة اليابان كرواتيا

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمين الجزائريين مصطفى غربال، و مقران قوراري، ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة كرواتيا ضد اليابان.

برسم دور الثمن النهائي لكأس العالم قطر 2022، والتي سيديرها الحكم الرئيسي الأمريكي إسماعيل الفاتح، وبمساعدة الحكم الأول والثاني، كوري باركر وكايل أتكينز.

كما جرى تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال، كحكم رابع في اللقاء، والحكم مقران قوراري كمساعد إحتياطي.

يجدر للإشارة ستُلعب المباراة غداً الإثنين، بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.