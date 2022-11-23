مونديال قطر.. الحكم الجزائري غربال لادارة مواجهة هولندا أمام الإكوادور

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة هولندا أمام الإكوادور في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث منحت لجنة التحكيم شرف إدارة هاته المواجهة للحكم الجزائري، مصطفى غربال.

وسيُساعد، غربال، في مهمته الحكمان المُساعدان الجزائريان، مقران غوراري، كحكم مُساعد أول، وعبد الحق إيتشعلي، كمُساعد ثاني.

وتندرج هاته المواجهة ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور مجموعات المونديال.