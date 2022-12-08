مونديال قطر..الحكم غربال ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة البرازيل كرواتيا

عين الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس الأربعاء، طاقم التحكيم المعني بإدارة مباراة البرازيل ضد كرواتيا، برسم ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وجرى تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال، كحكم رابع في اللقاء، الذي سيلعب غداً الجمعة على الساعة 16.00 بالتوقيت الجزائري.

و اللقاء سيديره الحكم الإنجليزي مايكل أوليفي وبمساعدة الحكمين، الأول ستيوارت بروت، والثاني جاري بيسويك.