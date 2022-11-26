مونديال قطر.. السعودية لحسم التأهل والتانغو تسعى للتدارك ضد المكسيك

تستمر اليوم السبت، فعاليات كأس العالم قطر 2022، بإجراء لقاءات الجولة الثانية للدور الأول الخاص بالمجموعتين الثالثة والرابعة.

وسيسعى المنتخب السعودي لتأكيد فوزه ضد المنتخب الأرجنتيني، في مواجهة بولندا بملعب المدينة التعليمية بداية من الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي.

وستكون المباراة منقولة عبر قنوات:Alkass EXTRA TWO HD و Alkass EXTRA One HD beIN Sports HD 1 Max Match Football 1 TV 2 HD Denmark NRK 1 RTP 1 TF1 HD Suisse TV4 Sweden.

ولذات المجموعة سيسعى المنتخب الأرجنتيني تدارك هزيمته المفاجئة ضد الأخضر السعودي لدى مواجهته منتخب المكسيك على الساعة 20.00 بالتوقيت الجزائري.

واللقاء مبث عبر شاشات:ARD Das Erste و Alkass EXTRA TWO HD وbeIN Sports HD 2 MaxوTRT 1 HD وbeIN Sports HD 3 Max.

وفي المجموعة الرابعة، سيكون نسور قرطاج في مهمة سهلة نسبيا ضد نظيرهم الأسترالي، الذي سيواجهونه بداية من الساعة 11.00 صباحا بملعب الجنوب.

والمباراة منقولة عبر:Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One وbeIN Sports FR HD 1 وGol Mundial.

أما حامل لقب آخر نسخة، منتخب فرنسا سيواجه المنتخب الدانماركي على الساعة 17.00 مساءً، بملعب 974.

واللقاء عبر شاشات:beIN Sports FR HD 1 وTF1 HD وMatch Football 1 و Alkass EXTRA TWO HD.