مونديال قطر.. السنغال تسقط بصعوبة أمام هولندا

انهزم أمسية اليوم الإثنين مُنتخب السنغال، بصعوبة بالغة أمام المُنتخب الهولندي. بهدفين دون رد.

وذلك في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الأولى من المجموعة A لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث سجل، كودي جاكبو، الهدف الأول في الدقيقة الـ84 من اللقاء الذي جرى بملعب الثمامة.

قبل أن يُضيف، دافي كلاسين، الهدف الثاني في الدقيقة الـ90+9.

وبعد هاته النتيجة تصدر مُنتخب الإكوادور ترتيب المجموعة بـ3 نقاط مناصفة مع هولندا بينما بقيت السنغال رفقة قطر بـ0 نقطة.