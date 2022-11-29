مونديال قطر.. السنغال وهولندا يبلغان الدور الثاني

بلغ أمسية اليوم الثلاثاء مُنتخب هولندا الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وجاء تأهل الطواحين الهولندية بعد الفوز بهدفين دون رد أمام قطر بملعب البيت في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وسجل ثنائية هولندا، كودي جاكبو، وفرينكي دي يونغ، في الدقيقتين الـ26 والـ49 لتتصدر هولندا المجموعة بـ7 نقاط.

ولحساب ذات المجموعة تأهل مُنتخب السنغال بعد الفوز على الإكوادور بملعب خليفة الدولي بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

حيث احتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، بينما احتل مُنتخب الإكوادور في المركز الثالث بـ4 نقاط.

سجل اسماعيلا سار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44 وكاليدو كوليبالي، في الدقيقة الـ77 ثنائية السنغال.

بينما وقع للإكوادور، مويسيس كايسيدو، في الدقيقة الـ68 لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لهزم بطل إفريقيا.