مونديال قطر.. “الفيفا” تُحقق مع الاتحاد الألماني لهذا السبب !

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الإثنين عن فتح تحقيق مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

كما أضاف ذات المصدر أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء بسبب انتهاك قوانين الندوة الصحفية لمواجهة ألمانيا أمام إسبانيا.

وانتهك المُنتخب الألماني المادة 44 لقوانين منافسة كأس العالم، ومواد عديدة لقوانين وسائل الإعلام والتسويق.

حيث تواجد مُدرب مُنتخب ألمانيا، هانز فليك، وحيدا في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء الإسبان وهو ما يُخالف القواعد.