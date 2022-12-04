مونديال قطر.. اللصوص يحرمون ستيرلينغ من مواجهة السنغال

كشفت وسائل إعلام انجليزية عن السبب الحقيقي وراء غياب، رحيم ستيرلينغ، عن مواجهة مُنتخب بلاده إنجلترا أمام السنغال.

هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” كشفت أن النجم الدولي الانجليزي غاب عن مباراة سهرة اليوم بسبب اقتحام لصوص لمنزله في بريطانيا.

كما أضافت الهيئة أن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي سمح لجناح فريق تشلسي الانجليزي بالعودة إلى بلاده.

وذلك للتعامل مع الأمر وتهدئة نفوس أطفاله، مع ترك الباب مفتوحا أمام عودته إلى قطر عندما ينتهي من حل المشكلة.

وانتهت مواجهة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر بفوز وتأهل الانجليز بثلاثية كاملة دون رد.