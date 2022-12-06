مونديال قطر.. المغرب تواجه إسبانيا والبرتغال وجها لوجه ضد سويسرا

سيكتمل اليوم الثلاثاء، نصاب المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بإجراء مواجهة المغرب ضد إسبانيا، والبرتغال ضد سويسرا بدور الثمن النهائي.

وسيلعب لقاء المغرب ضد إسبانيا بملعب المدينة التعليمية، على الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر:Arryadia TNT HD، Alkass Three HD، beIN Sports HD 1 Max.

كما سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره السويسري على الساعة الـ20.00 بالتوقيت الجزائري، بملعب لوسيل.

والمباراة منقولة عبر:Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 2 Max، ZDF، Alkass Three HD.