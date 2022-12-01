مونديال قطر..المغرب لحسم التأهل والمانشافت مهدد

تُلعب اليوم الخميس. مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة لكأس العالم قطر 2022، وأبرزها المغرب ضد كندا وألمانيا ضد كوستاريكا.

وفي المجموعة السادسة، سيواجه ممثل العرب المتبقي المنتخب المغربي، خصمه الكندي بداية من الساعة الـ16.00، بملعب الثمامة.

واللقاء سيكون منقولاً عبر قنوات:Arryadia TNT HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports 2 FR، Alkass EXTRA One HD، Al Aoula HD Earth TNT.

ولذات المجموعة سيواجه وصيف بطل النسخة السابقة المنتخب الكرواتي، المنتخب الكرواتي على الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.

كما سيكون اللقاء منقول عبر:beIN Sports HD 2 Max، Alkass EXTRA TWO HD، ARD Das Erste HD،beIN Sports FR HD 1.

وفي المجموعة الخامسة، ستُلعب المباراتين بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.

بإجراء مواجهة إسبانيا ضد اليابان بملعب خليفة الدولي والذي سيكون منقول مجانا عبر قنوات: TF1 HD France، beIN Sports HD 1 Max، Rai 1.

كما سيواجه منتخب ألمانيا نظيره الكوستاريكي بملعب البيت، في المباراة التي سيتم نقلها عبر:”

ARD Das Erste، Gol Mundial 1، NRK 1، beIN Sports HD 2 Max.