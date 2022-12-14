مونديال قطر.. المغرب لمواصلة كتابة التاريخ في مواجهة حاملة اللقب فرنسا

تُلعب سهرة اليوم الأربعاء، المواجهة الثانية لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي.

وستُلعب المواجهة، بملعب البيت بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي، والمتأهل سيواجه المنتخب الأرجنتيني في نهائي الحلم مونديال قطر 2022.

كما ستكون المباراة منقولة عبر شاشات القنوات التالية:

Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD، beIN Sports HD 2 Max، TF1 HD، ZDF HD، TRT 1 HD.