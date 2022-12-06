مونديال قطر.. المغرب يهزم إسبانيا ويبلغ ربع النهائي

تأهل أمسية اليوم الثلاثاء مُنتخب المغرب، للدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

وجاء تأهل أسود الأطلس لهذا الدور بعد تجاوز إسبانيا في مباراة الدور ثمن النهائي التي جرت بملعب المدينة التعليمية.

حيث انتهى الوقت الأصلي والوقتين الإضافيين بالتعادل السلبي ليحتكما المنتخبان لركلات الترجيح التي شهدت فوز المغرب بـ3-0.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي يبلغ فيها مُنتخب عربي ربع نهائي المونديال لينتظر المتأهل من مواجهة البرتغال أمام سويسرا.