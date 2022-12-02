مونديال قطر.. برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة مجاناً

تُستكمل اليوم الجمعة الجولة الثالثة لدور المجموعات الخاصة بالمجموعتين السابعة والثامنة، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

وستلعب مواجهتي المجموعة الثامنة على الساعة الـ16.00 مساءً بالتوقيت المحلي، بإجراء مواجهة غانا ضد الأوروغواي على ملعب الجنوب.

والمباراة منقولة مجانا عبر قنوات: beIN Sports HD 2 Max، ZDF HD، beIN Sports 2 FR، BBC Two.

ولذات المجموعة سيواجه المتصدر البرتغال نظيره الكوري الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية، واللقاء مُبث عبر قنوات:Gol Mundial 1، Rai 1، beIN Sports HD 1 Max.

أما لقائي المجموعة السابعة سيلعبا على الساعة الـ20.00 بالتوقيت الجزائري، بإجراء مواجهة الكاميرون ضد البرازيل على ملعب لوسيل.

والمباراة منقولة عبر:beIN Sports HD 1 Max.

ومواجهة صربيا ضد سويسرا ستقام بملعب 974، ستكون منقولة عبر قنوات:beIN Sports HD 2 Max.