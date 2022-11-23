مونديال قطر.. برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُلعب اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الأولى الخاصة بالمجموعتين الخامسة والسادسة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وسيواجه بطل نسخة 2014 المنتخب الألماني منافسه المنتخب الياباني على الساعة الـ14.00 بالتوقيت المحلي، على ملعب خليفة الدولي.

والتي ستكون منقولة عبر: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.

ولحساب ذات المحموعة، سيتبارى المنتخب الإسباني ضد المنتخب الكوستاريكي على الساعة الـ17.00 على ملعب الثمامة.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.

وضمن المجموعة السادسة، سيقابل المنتخب المغربي خصمه المنتخب الكرواتي بداية من الساعة الـ11.00 صباحا بالتوقيت المحلي بملعب البيت.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD، BEIN Sports FR HD 1.

كما سيتواجه المنتخبان البلجيكي والكندي بملعب أحمد بن علي المونديالي، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

والتي ستكون منقولة عبر: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.