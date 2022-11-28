مونديال قطر.. برونو يقود البرتغال لعبور الأوروغواي والتأهل لثمن النهائي

تأهل سهرة اليوم الإثنين مُنتخب البرتغال للدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وجاء هذا التأهل بعد الفوز أمام أوروغواي بهدفين دون رد في المواجهة التي لُعبت بملعب، لوسيل.

وسجل ثنائية البرتغال في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، برونو فيرنانديز في الدقيقتين الـ54 والـ90+3 من ركلة جزاء.

وتصدر البرتغال مجموعته بـ6 نقاط، غانا بثلاث نقاط، كوريا الجنوبية وأوروغواي بنقطة واحدة.