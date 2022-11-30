مونديال قطر.. بولندا تصطدم بفرنسا في ثمن النهائي والسعودية تُودع بشرف

تأهل مُنتخب بولندا رغم خسارته من الأرجنتين ليضرب موعدا لفرنسا في ثمن نهائي منافسة كأس العالم قطر 2022.

حيث احتلت بولندا المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط مُستفيدة من فوز المكسيك على السعودية بهدفين لهدف.

موقعة ملعب “لوسيل” تقدم خلالها المُنتخب المكسيكي بثنائية هنري مارتن في الدقيقة الـ47 ولويس شافيز في الدقيقة الـ52.

قبل أن يُسجل سالم الدوسري هدف السعودية في الوقت بدل الضائع ليخرج الأخضر بشرف من المونديال.