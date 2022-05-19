مونديال قطر.. تعيين 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو

أعلنت لجنة الحكم التابعة لـ “الفيفا” عن قائمة أسماء الحكم الذين سيديرون مباريات مونديال قطر. التي عرفت تواجد سيدات التحكيم لإدارة بعض المباريات.

وقالت أنه تم إختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا إلى جانب تعيين 24 حكم فيديو. لذك بالتعاون مع الإتحادات القارية.

كما ستعرف الطبعة المقبلة تواجد العنصر النسوي المتمثل في تعيين 6 سيدات كحكام بقرار تاريخي.

وتطرّق رئيس لجنة الحكام عن هذا الامر بييرلويجي كولينا “كما إعتدنا دائما فإن الجودة في أولى المعايير التي نأخذها بعين الإعتبار.فقد لخارنا حكاما من أعلى المستويات”.

كما أضاف “سنبذل قصارى جهدنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثلا أو أفضل في بطولة قطر”.

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