مونديال قطر.. تونس لصنع المفاجأة والسعودية جاهزة لكتابة التاريخ  

سيكون متابعي مونديال قطر على موعد مع مشاهدة مباريات من العيار الثقيل مساء اليوم بين منتخبات تبحث عن حسم التأهل. و الأخرى صنع المفاجأة.

ويبحث منتخب تونس عن فرصته الأخيرة للتأهل إلى الدور ثمن النهائي عندما يواجه منتخب فرنسا على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الأخيرة عن المجموعة الرابعة.

كما سيواجه منتخب استراليا نظيره الدانماركي من أجل الفوز لا غير والتأهل مباشرة غلى الدور الثاني.

و عن الشطر الثاني من المباريات، سيواجه منتخب السعودية نظيره المكسيكي على أمل الفوز وكتابة التاريخ بالتأهل للدور الثاني لأول مرة.

وفي نفس الشطر سيواجه منتخب بولندا الخصم الصعب منتخب البرازيل، في لقاء لا يقبل القسم على اثنين.

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