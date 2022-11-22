مونديال قطر.. جيرو يُعادل هنري ويقود بطل العالم لقهر أستراليا

قاد المُهاجم، أوليفيي جيرو، سهرة اليوم الثلاثاء المُنتخب الفرنسي لقهر أستراليا برباعية لهدف وحيد في منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الأولى من المجموعة D شهدت تقدم أستراليا في الدقيقة 9 عن طريق، كريغ غودوين.

قبل أن تقلب فرنسا النتيجة في الشوط الأول بفضل ثنائية، أدريان رابيو، وأوليفيي جيرو، في الدقيقتين الـ27 والـ32.

وفي المرحلة الثانية من المواجهة التي لُعبت بملعب الجنوب أضاف، كيليان مبابي، الهدف الثالث في الدقيقة الـ68.

كما عاد، جيرو، ليُضيف الهدف الرابع في الدقيقة الـ71 ليُصبح الهداف التاريخي لفرنسا بـ51 هدف مناصفة مع تيري هنري.