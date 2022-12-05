مونديال قطر.. ضربات الترجيح تصعد بكرواتيا لربع النهائي وتُقصي اليابان

تأهل أمسية اليوم الإثنين، مُنتخب كرواتيا للدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهى الوقت الأصلي لمواجهة اليابان أمام كرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

واحتكما المُنتخبان للوقتين الإضافيين في مواجهة الدور ثمن النهائي التي انتهت على وقع ذات النتيجة.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل مُنتخب كرواتيا بنتيجة 3-1 بعد تضييع اليابان لـ3 ركلات صدهم حارس كرواتيا.

المواجهة التي جرت بملعب الجنوب تقدم خلالها المُنتخب الياباني عبر، دايزن مايدا، في الدقيقة الـ43.

قبل أن يُعدل، إيفان بيريسيتش، للكروات في الدقيقة الـ55 ليشهد مونديال قطر الشوطين الإضافيين وضربات الترجيح لأول مرة.