مونديال قطر.. غانا تسقط بصعوبة أمام البرتغال

تغلب أمسية اليوم، مُنتخب البرتغال، على نظيره الغاني بصعوبة بالغة في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهى اللقاء الذي لُعب بملعب 974 بفوز البرتغال بثلاثية لهدفين في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الـثامنة لدور المجموعات.

وسجل ثلاثية البرتغال كل من كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65، جواو فيليكس في الدقيقة الـ78، ورافاييل لياو في الدقيقة الـ80.

كما وقع أندري أيو وعصمان بوكاري ثنائية غانا في الدقيقتين الـ73 والـ89.