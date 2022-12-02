مونديال قطر.. غانا والأوروغواي يُودعان وكوريا الجنوبية تُرافق البرتغال لثمن النهائي

ودع أمسية اليوم الجمعة مُنتخب غانا منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر من دور المجموعات.

وذلك بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام الأوروغواي التي اُقصيت أيضا بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الثامنة بـ4 نقاط.

مباراة الجولة الثالثة عرفت تضييع غانا ركلة جزاء في الدقيقة الـ21 عن طريق، أندريه أيو لتحتل المركز الأخير بـ3 نقاط.

قبل أن يُوقع، جيورجيان دي اراسكايتا، ثنائية الأوروغواي في الدقيقتين الـ26 والـ32 من موقعة ملعب الجنوب.

هذا كما ضمنت كوريا الجنوبية تأهلها في المركز الثاني بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن أوروغواي.

وجاء تأهل الكوريين بعد الفوز أمام البرتغال بهدفين لهدف في اللقاء الثاني من الجولة الثالثة لذات المجموعة الذي جرى بملعب المدينة التعليمية.

وسجل للبرتغال التي تصدرت المجموعة بـ6 نقاط، ريكاردو هورتا، في الدقيقة الـ5.

قبل أن يُسجل ثنائية كوريا الجنوبية، كيم يونغ غون، في الدقيقة الـ27 وهوانغ هي تشان، في الدقيقة الـ90+1.