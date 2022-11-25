مونديال قطر.. فالنسيا يقود الإكوادور للتعادل أمام هولندا

تعادل مُنتخب الإكوادور أمسية اليوم الجمعة أمام نظيره الهولندي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهت مواجهة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وتقدم، كودي غاكبو، لهولندا في الدقيقة الـ6 من موقعة استاد خليفة الدولي في حين عدل، إينير فالنسيا، للإكوادور في الدقيقة الـ49.

وبهذا الهدف وصل فالنسيا للهدف الثالث في مونديال قطر مُتصدرا قائمة الهدافين لحد الآن.