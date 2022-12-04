مونديال قطر.. فرنسا تتجاوز بولندا وتبلغ ربع النهائي

تجاوز أمسية اليوم الأحد مُنتخب فرنسا نظيره البولندي ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث تغلب الديوك بثلاثية لهدف وحيد في لقاء الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب الثمامة.

وسجل، ثلاثية فرنسا كل من أوليفيي جيرو، وكيليان مبابي على مرتين، في الدقائق الـ44 والـ74 والـ90+1.

بينما وقع، روبرت ليفاندوفسكي، هدف بولندا في الدقيقة الـ90+9 من ركلة جزاء.

وذلك بعدما قرر الحكم اعادتها بعد أن ضيع “ليفا” الأولى بسبب خروج حارس فرنسا، هوغو لوريس، من خط المرمى.

وينتظر زملاء، مبابي، المُتأهل من مواجهة السنغال أمام إنجلترا لمواجهته في الدور ربع النهائي.

كما تصدر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ترتيب هدافي المونديال الحالي بـ5 أهداف لحد الآن.