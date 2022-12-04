مونديال قطر.. فرنسا تواجه بولونيا وإنجلترا ضد السنغال

تتواصل اليوم الأحد، فعاليات الدور الثمن النهائي لكأس العالم قطر 2022، بإجراء مقابلتي فرنسا ضد بولندا وإنجلترا ضد السنغال.

وستجرى المباراة الأولى، بين المنتخب الفرنسي حامل اللقب ضد نظيره البولندي بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي على ملعب الثمامة.

والتي ستكون منقولة عبر قنوات:TF1 HD France، beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، ZDF.

واللقاء الثاني، سيجمع بين المنتخب الإنجليزي والسنغالي على الساعة 20.00 بالتوقيت الجزائري، على ملعب البيت.

واللقاء منقول عبر شاشات قنوات:RTS 1 Senegal،TF1 HD France، beIN Sports HD 2 Max، zdf، Alkass EXTRA TWO HD.