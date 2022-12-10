مونديال قطر.. فرنسا مهددة ضد إنجلترا والمغرب لمواصلة الحلم في مواجهة البرتغال

تستكمل اليوم السبت، مواجهات الربع نهائي لكأس العالم قطر2022، بإجراء مواجهتي حامل اللقب المنتخب الفرنسي الذي سيواجه المنتخب الإنجليزي، والمنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ في مواجهة المنتخب البرتغالي.

وستُلعب مواجهة المغرب ضد البرتغال بملعب الثمامة بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت الجزائري.

وستكون منقولة عبر قنوات:Arryadia TNT HD، Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، ZDF HD.

والمقابلة الثانية، والتي ستجمع حامل اللقب المنتخب الفرنسي، والذي سيدخل إختباراً صعباً بمواجهة منتخب الأسود الثلاثة إنجلترا.

في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب البيت بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي، والمنقول عبر شاشات القنوات التالية: TF1، ZDF HD، beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 3 Max.