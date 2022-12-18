مونديال قطر.. فرنسا والأرجنتين على موعد مع كتابة التاريخ في الختام  

يحتضن ملعب “لوسيل” بقطر نهائي مثير و شّيق بين منتخب فرنسا والأرجنتين، اليوم الأحد. بداية من الساعة الرابعة مساء في ختام المونديال.

ويسعى منتخب فرنسا للفوز لا غير و الدفاع على لقبه العالمي، و ختام مشواره الطيّب، بعدما وصل إلى ابعد نقطة بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

أما، منتخب الأرجنتين، فقد تأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط كاملة.

كما ستحمل المباراة أسماء من العيار الثقيل مثل مبابي من جانب الديكة، والمرشّح لنيل جائزة أفضل لعب في المنافسة.

كما سيعرف النهائي تواجد الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي، المرشّح هو الأخر للفوز بالجائزة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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