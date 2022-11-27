مونديال قطر.. قمة الألمان والإسبان تنتهي دون فائز

حسم التعادل الإيجابي قمة ألمانيا أمام إسبانيا في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

ويندرج هذا اللقاء الذي لُعب بملعب البيت وانتهى بهدف في كل شبكة ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة E.

تقدم للاسبان في الدقيقة الـ62 ألفارو موراتا، في حين عدل، نيكلاس فولكروغ، للألمان في الدقيقة الـ83.

كما عرف الشوط الأول تسجيل ألمانيا هدف في الدقيقة الـ40 عن طريق، أنتونيو روديغير، رفضه الحكم بمُساعدة “الفار” بحجة التسلل.

وبعد هاته النتيجة وصلت إسبانيا للنقطة الـ4 في الصدارة، اليابان بـ3 نقاط، كوستاريكا بـ3 نقاط، ألمانيا بـنقطة واحدة فقط.