مونديال قطر..  قمة بين البرازيل و صربيا والمنتخبات الأفارقة في مهمة صعبة

تحتضن ملاعب مونديال قطر مباريات من العيار الثقيل، اليوم، بين منتخبات تسعى للتأكيد وأخرى لصنع المفاجأة. أبرزها الكاميرون وغانا.

وسيواجه منتخب سويسرا نظيره الكاميروني بملعب “الجنوب” بداية من الساعة الحادية عشر. التي ستبث على قنوات بي ان سبورت HD وبي ان سبورت HD MAX 1. إلى جانب قناة الكأس EXTRA ONE HD.

فيما تلعب مباراة أوروغواي و منتخب كوريا الجنوبية في الساعة الثانية عشر بملعب “المدينة التعليمية” التي ستبث على قناتي بي ان سبورتس HD 2 MAX والكأس EXTRA ONE HD.

كما ستكون الفرصة لمنتخب إفريقي ثاني لصنع المفاجأة. و الأمر يتعلّق بمنتخب غانا الذي سيتبارى مع البرتغال على الساعة الخامسة بـ “استاد 974” التي ستبث على قناة بي ان سبورتس max1 وقناة الكأس EXTRA HD1.

و في الأخير ستلعب المباراة النارية بين البرازيل و منتخب صربيا بملعب “لوسيل” بداية منة الساعة الثامنة التي ستبث على قناة بين سبورتس HD MAX 2و قناة الكأس EXTRA HD1.

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