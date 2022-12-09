مونديال قطر.. كرواتيا تصطدم بالبرازيل والأرجنتين في مهمة صعبة أمام هولندا

سيكون عشاق المستديرة العالمية على موعد مع متابعة مباريات مثيرة و من العيار الثقيل في الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

و يصطدم منتخب البرازيل المنتشي بفوز كبير أمام كوريا الجنوبية بمنتخب كرواتيا وقائده المخضرم لوكان مودريش. في اللقاء الذي سيلعب على الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بملعب “إستاد المدينة التعليمية”.

كما سيحتضن ملعب “لوسيل” مواجهة قوية هي الأخرى عندما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في لقاء من العيار الثقيل.

و سيواجه الفائز من مباراة اليوم في الدور المقبل المتأهل من موقعة البرازيل و كرواتيا.

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