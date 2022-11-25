مونديال قطر..مباريات الجولة الثانية والقنوات الناقلة

تٌلعب اليوم الجمعة، فعاليات الجولة الثانية، لدور المجموعات الخاصة بكأس العالم قطر 2022، بمواجهات في القمة.

وأبرز هذه اللقاءات، لقاء البلد المنظم قطر ضد السنغال برسم الجولة الثانية للمجموعة الأولى بملعب الثمامة بداية من الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر: Bein sports hd1 max، Bein sports 1 fr، Gol Mondial.

ولذات المجموعة سيتواجه المنتخب الهولندي و نظيره الإكوادوري على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي على ملعب خليفة الدولي.

وستكون منقولة عبر شاشات:beIN Sports HD 1 Max، NPO 1، Alkass EXTRA One HD

ولحساب المجموعة الثانية، سيواجه منتخب ويلز ضد خضمه الإيراني بداية من الساعة 11.00 صباحا بملعب أحمد بن علي المونديالي.

واللقاء سيتم بثه عبر:ARD Das Erste، Gol TV spain، beIN Sports FR HD 1

ولذات المجموعة سيتواجه المنتخب الإنجليزي و المنتخب الولايات المتحدة الامريكية على الساعة 20.00 مساءً بالتوقيت المحلي على ملعب البيت.

واللقاء منقول عبر:Bein sports hd 2 max، Rai 1، TF1 HD France، Alkass EXTRA One HD Alkass EXTRA TWO HD.