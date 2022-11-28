مونديال قطر.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تُلعب اليوم الإثنين، مواجهات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022، وأبرزها البرتغال ضد الأوروغواي، والبرازيل ضد سويسرا.

وستبدأ اللقاءات بداية من الساعة الـ11.00 صباحا، بمواجهة الكاميرون ضد صربيا، بملعب الجنوب، ضمن الجولة السابعة.

والتي ستكون منقولة عبر: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.

ولذات المجموعة، سيتواجه المنتخب البرازيلي ضد السويسري، بملعب974، على الساعة الـ17.00 بالتوقيت المحلي.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.

أما في المجموعة الثامنة، ستواجه كوريا الجنوبية خصمها غانا، على الساعة الـ14.00 زوالا بالتوقيت المحلي، على ملعب المدينة التعليمية.

والمباراة ستكون منقولة عبر القنوات: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD، BEIN Sports FR HD 1.

ومباراة القمة لسهرة اليوم، سيواجه المنتخب البرتغالي، خصمه المنتخب الأوروغواياني على الساعة الـ20.00 مساءً، بملعب لوسيل.