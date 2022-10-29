مونديال قطر.. مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية

إستنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، بشأن إستضافة قطر لمونديال 2022.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، صبيحة اليوم السبت، البيان الإستنكاري للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي.

والذي أكد فيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، على موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الأمين العام، أن نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.

كما أوضح الأمين العام في البيان، أن إن دولة قطر ماضية في تحقيق الانجازات، التي تعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

يجدر للإشارة، سبق لوزيرة الخارجية الألمانية أن أطلقت تصريحات إستفزازية بحق إحتضان قطر لمونديال 2022، وقالت أنه لايجب أن تحتضن دول مثل لأحداث رياضية بحجم كأس العالم.