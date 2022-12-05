مونديال قطر.. مواجهة اليابان وكرواتيا تذهب للشوطين الإضافيين

انتهى الوقت الأصلي لمواجهة مُنتخب اليابان أمام كرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وسيحتكم المُنتخبان للوقتين الإضافيين في مواجهة الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

المواجهة الجارية بملعب الجنوب تقدم خلالها المُنتخب الياباني عبر، دايزن مايدا، في الدقيقة الـ43.

قبل أن يُعدل، إيفان بيريسيتش، للكروات في الدقيقة الـ55 ليشهد مونديال قطر الشوطين الإضافيين لأول مرة.