مونديال قطر.. نسور قرطاج يسقطون ضد أستراليا ويرهنون حظوظهم

تعرض المنتخب التونسي، للخسارة ضد المنتخب الأسترالي، برسم الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022.

هدف اللقاء الوحيد سجله مهاجم المنتخب الأسترالي، ميشل دوك في الدقيقة 23، بعد خطئ في التغطية من الدفاع التونسي.

وظهر لاعبي المنتخب التونسي بمستوى دون المتوسط طيلة أطوار اللقاء، رغم المحاولات اليائسة لزملاء المساكني التي لم تترجم لأهداف.

وبهذه الخسارة، قلص المنتخب التونسي من حظوظ تأهله للدور الثاني للمونديال، خاصة وأن المواجهة الثالثة ستكون ضد حامل اللقب منتخب فرنسا.