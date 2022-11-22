مونديال قطر.. “نسور قرطاج” ينهون الشوط الأول أمام الدانمارك بالتعادل

فرض منتخب تونس التعادل في الشوط الأول أمام منتخب الدانمارك في مونديال قطر وسط أداء و مستوى جيّد على طول الخط بملعب “المدينة التعليمية”.

وقدّم منتخب تونس مستوى جيّد، أمام زملاء القائد سيمون كيير، على آمل إعادة سيناريو منتخب السعودية.

كما كان المنتخب التونسي قادرا على الفوز لولا رعونة المهاجم عصام الجبالي.

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