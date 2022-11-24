مونديال قطر.. نيمار يُغادر مواجهة البرازيل أمام صربيا مُصابا

تعرض سهرة اليوم الخميس النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاصابة خلال مواجهة مُنتخب بلاده أمام صربيا.

ودفعت الاصابة مُدرب المُنتخب البرازيلي، تيتي، لتغيير لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لم يستطع اكمال اللقاء.

حيث شارك، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، أنتوني، بديلا لنيمار في آخر 10 دقائق في انتظار معرفة طبيعة الاصابة.

وفازت البرازيل أمام صربيا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدور مجموعات منافسة كأس العالم 2022 بقطر.