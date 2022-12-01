مونديال قطر.. هذا ما يحتاجه المغرب للتأهل إلى الدور المقبل

سيكون المنتخب المغربي على موعد ناري، مساء اليوم، عندما يواجه نظيره الكندي في منافسة مونديال قطر على أمل التأهل إلى الدور المقبل.

ويملك منتخب “أسود الأطلس” فرضيات عديدة للتأهل، أبرزها الفوز في مباراة اليوم.

كما بإمكان زملاء زياش التأهل في حالة الخسارة أمام كندا، لكن بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا.

إلى جانب ذلك، في حالة الخسارة أمام كندا بفارق 3 أهداف. و تعادل بلجيكا مع كرواتيا، بشرط أن يبقى عدد أهداف المغرب في المجموعة أكبر من عدد أهداف بلجيكا.

والفرضية الرابعة، هي احتمال الخسارة أمام كندا وخسارة كرواتيا أمام بلجيكا. شرط أن يكون فارق أهداف المغرب في المجموعة أفضل من فارق أهداف كرواتيا.

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